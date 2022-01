Fórmula 1: Ferrari agenda teste em Fiorano | AutoSport

Todos os pilotos da Ferrari foram “convocados” (Charles Leclerc, Carlos Sainz e o o piloto de testes Robert Shwartzman) para uma sessão de 4 dias de testes na pista de Fiorano, aos comandos do SF21.

O teste tem como objetivo fazer com que pilotos, engenheiros e mecânicos recuperem a confiança em pista e no clima de um GP. Respeitando o regulamento técnico que entrou em vigor esta temporada, a FIA permitiu que as equipas usassem o monolugar 2021 em testes, que não tem pontos em comum com a nova geração de carros, e assim, a Ferrari pode usar o SF21 da temporada passada.

Leclerc será o piloto de serviço na quarta-feira, enquanto Sainz estará ao volante na quinta-feira. Shwartzman será “senhor” do monolugar na terça e sexta-feira.

O próximo evento da Ferrari será no dia 17 de fevereiro, na apresentação do 674, código interno em Maranello que designa o monolugar de 2022.