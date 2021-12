Fórmula 1, Fernando Alonso: “Super feliz por ter regressado” | AutoSport

Fernando Alonso regressou à Fórmula 1 em 2021, depois de um interregno em 2018. Pode não ter sido fácil nos primeiros instantes da época, mas conforme o ano se foi desenrolando, o piloto espanhol da Alpine melhorou e conseguiu mesmo um pódio. O piloto afirmou que foi preciso algumas mudanças no carro para dar um passo em frente durante a época.

“Penso que no início do ano, definitivamente as coisas não foram fáceis para nós. No meu caso, voltando ao desporto, não estava 100 por cento pronto e confiante para forçar o carro até ao limite”, disse Alonso. “Foram precisas algumas corridas, provavelmente até Baku. Fizemos algumas mudanças no carro, a direção assistida e a sensação com os pneus dianteiros foram provavelmente as coisas que mais me faltaram. “Penso que demos um enorme passo em frente nesse nível de confiança”.

Alonso ficou muito satisfeito com a sua época, dizendo mesmo que foi a melhor desde 2014. “A temporada em geral foi fantástica para mim. Honestamente, estou super feliz por voltar à F1. Gostei muito de cada corrida, na pista, mas também fora da pista. Fiquei feliz e gosto de cada segundo. Esta foi a minha melhor época desde 2014, penso eu, em termos de pontos e posições. Definitivamente um bom regresso. Com certeza, estou mais preparado para 2022″.