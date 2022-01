Fórmula 1: Fernando Alonso submetido a segunda cirurgia | AutoSport

Pouco antes do início da época passada, Fernando Alonso sofreu um acidente de bicicleta e teve de ser operado para colocar placas de titânio na face. Concluído o ano, o piloto da Alpine tinha informado que teria de ser submetido a uma segunda cirurgia para retirar as placas, sem dizer quando aconteceria. Em declarações durante a cobertura das 24 Horas de Le Mans Virtual, o bicampeão do mundo de Fórmula 1 disse que não pôde participar na prova porque tinha sido operado e ainda estava a recuperar.

“Estou apenas a seguir a corrida, a equipa Alpine Sport com o carro #36. Desta vez não posso participar. Fui operado na semana passada e estive algum tempo no hospital e agora estou a recuperar, mas quero seguir a corrida. É um evento espantoso e de alguma forma queria fazer parte”.

O espanhol que foi dado pela Alpine como “capitão” do carro #36, disse ter discutido a entrada na prova de simulação de resistência com o companheiro de equipa Esteban Ocon, antes da sua cirurgia o ter posto de lado.

“Penso que queríamos fazê-lo juntos de alguma forma no mesmo carro, mas porque não consegui, penso que ele decidiu adiar”.