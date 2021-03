Fórmula 1, Fernando Alonso: “Sou melhor que Hamilton, Vettel e Raikkonen”

Fernando Alonso regressou este ano à Fórmula 1 com a Alpine ao fim de dois anos a competir noutras modalidades como o WEC e o Rali Dakar, depois de uma estadia de quatro anos na McLaren que apenas pode ser descrita como… turbulenta. Mas a sua confiança mantém-se em alta.

Numa entrevista à BBC, Alonso afirmou que é um melhor piloto que os três campeões do mundo que ainda se encontram na Fórmula 1 (sendo eles Hamilton, Raikonnen e Vettel, para além de Alonso), e quando perguntado sobre se era tão bom como eles, Alonso respondeu “Não – sou melhor”.

Alonso também expressou algum entusiasmo em voltar a correr na Fórmula 1 contra um pelotão, que, de acordo com o piloto espanhol, está repleto de talento: “Vai ser ótimo, e mal posso esperar; existem alguns jovens talentosos que mostraram um grande desempenho nas categorias mais jovens, e depois ainda temos os campeões que estavam aqui há dois anos, o Lewis, o Sebastian e o Kimi”.

Fernando Alonso irá disputar o grande prêmio número 313 da sua carreira este fim de semana no Grande Prêmio do Bahrein, com 40 anos de idade.

Rodrigo Almeida