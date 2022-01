Fórmula 1: Fernando Alonso refuta ideia de estar mais feliz agora | AutoSport

Analisando o seu regresso à Fórmula 1 e a primeira temporada com a Alpine, Fernando Alonso quis contrariar a ideia que agora estava mais relaxado e feliz do que nas últimas temporadas antes da sua pausa na disciplina, explicando que este é um tema recorrente e que está longe da verdade.

“Provavelmente discordo disso, porque quando me juntei à Ferrari, fizeram-me exatamente as mesmas perguntas”, disse Alonso, citado pelo Motorsport.com. “Lembro-me perfeitamente, respondendo a perguntas”: “Porque te sentes agora tão feliz? Estar numa equipa italiana e és espanhol, é mais adequado e sentes-te feliz?” E eu disse que sim, talvez seja por causa disso, temos o mesmo sentido de humor, temos o mesmo carácter latino, por isso talvez seja essa a razão pela qual estou feliz. Depois voltei à McLaren em 2015, e foram os mesmos comentários: “Porque é que estás tão feliz agora? Porque na Ferrari, sentiste-te um pouco em baixo nos últimos dois anos e frustrado, e agora parece que mesmo que não esteja a lutar pelo campeonato e foram as más épocas da Honda, etc., ainda está bastante feliz fora de pista, então porquê esta mudança de Fernando?’ E então quando estava no Dakar ou na Indy: ‘Porque estás tão mais relaxado agora? Na Fórmula 1, parecia frustrado, etc? E agora é o mesmo comentário”.

Alonso admitiu que se sentiu “cansado” no final do seu último período na F1 com a McLaren antes da sua decisão de correr noutras categorias no final da época de 2018. “Foi por isso que parei na Fórmula 1, porque tinha outras coisas na minha cabeça”, disse o espanhol. “Mas ainda estava a desfrutar e tive uma temporada fantástica também em 2018. Com o Zak [Brown], lembro-me que planeamos a Indy 500 em 2017, e depois com Stoffel [Vandoorne], tivemos uma relação fantástica em 2018”.