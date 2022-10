Fórmula 1, Fernando Alonso: “Perder 60 pontos no campeonato é inaceitável!” | AutoSport

Não foi certamente, com um abandono por falha do Alpine A522 que Fernando Alonso imaginou como seria o seu 350º Grande Prémio da carreira na Fórmula 1. O que devia ter sido uma festa, terminou com um duplo abandono para os carros da Alpine em Singapura, que pode ter de trocar alguns componentes das unidades motrizes, tendo como possível consequência penalizar os pilotos para o Grande Prémio do Japão.

Depois do seu quarto abandono em 2022, Fernando Alonso não poupou a equipa. “Mais uma vez perdemos oito ou dez pontos”, disse Alonso. “Ao longo do ano acho que foram 50 pontos e agora perdemos mais dez. Perder 60 pontos no campeonato é inaceitável!”

O piloto espanhol, que revelou que não teve qualquer tipo de aviso antes da falha da unidade motriz da Renault, acrescentou que “penso que tive um bom desempenho durante todo o fim de semana e mais uma vez, terminou tudo por uma falha mecânica. Agora, definitivamente teremos que trocar por um novo motor nas próximas corridas, o que significa que perderemos mais pontos novamente”.

A necessidade de alteração de componentes não foi ainda confirmada pelos responsáveis da equipa francesa, mas com dois Grandes Prémios separados apenas por 4 dias, as soluções têm que ser encontradas muito rapidamente, estando ainda por cima muito longe das fábricas da estrutura.