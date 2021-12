Fórmula 1, Fernando Alonso: novos pneus “vão exigir um novo estilo de condução” | AutoSport

Fernando Alonso esteve aos comandos do “mule car” da Alpine durante o dia, para testar os novos pneus da Pirelli em Abu Dhabi. No final do dia, Alonso afirmou que, mesmo não sendo ainda o produto final, os pneus são muito diferentes de conduzir e que vão exigir uma adaptação de todos os pilotos.

“Obviamente são pneus muito diferentes, também a degradação parece ser diferente”, explicou o piloto espanhol em declarações ao F1.com “Ainda estão a definir quais os compostos da gama para o próximo ano, penso que hoje foi produtivo para toda a gente, mas ainda não são os pneus finais, estão perto disso. São diferentes, serão pneus muito diferentes para pilotar – vão exigir um novo estilo de condução – no entanto, no inverno vamos conseguir habituar-nos.”

Questionado sobre o que significa “um novo estilo de condução”, Alonso explicou que o comportamento dos pneus é diferente dos deste ano, principalmente em relação a velocidades altas e mais baixas.

“Acho que toda a gente vai experimentar isso com os pneus. A carga que colocamos sobre os pneus é diferente, comportam-se de maneira diferente a alta ou a baixa velocidade. Os pneus deste ano eram mais lineares em velocidade. Vai ser interessante ver quem se adapta mais depressa a estes pneus”.