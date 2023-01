Fórmula 1: Fernando Alonso já tem a sua estratégia delineada na Aston Martin | AutoSport

Apesar de ser uma contratação recente da Aston Martin, Fernando Alonso parece ter já ter delineado algumas mudanças na estratégia da equipa de Silverstone, e neste caso em particular, do fornecedor de unidades motrizes Mercedes. Segundo a publicação espanhola ‘The Objective’, Alonso terá pedido à equipa para acrescentar um motor à sua “reserva”, devendo utilizá-lo estrategicamente para poder lidar da melhor forma com a penalização que daí advém.

Cada piloto pode usar 3 unidades motrizes sem qualquer penalização durante a época, mas com um calendário previsto de 23 provas, podendo afinal serem 24 com a confirmação da substituição do GP da China ou a realização ainda desse evento, potencialmente as equipas terão de montar mais motores nos carros dos seus pilotos, tendo que cumprir a penalização na grelha imposta por esse motivo. Neste caso, de acordo com a publicação espanhola, Alonso pretende cumprir a penalização, mas ter já à sua disposição quatro motores para a longa época que se aproxima. Ainda segundo a mesma fonte, esta ideia foi recusada pela Aston Martin, que já tem programado o seu orçamento para o pagamento ao fornecedor consoante a necessidade de motores, e Mercedes, que tem um calendário próprio de produção e entrega das unidades motrizes para a sua própria equipa, a Williams, McLaren e a estrutura de Silverstone.

Fernando Alonso terá ficado impressionado com a unidade motriz da Mercedes no teste pós-temporada em Abu Dhabi, mas não quer que se volte a repetir o que sofreu na Alpine com as unidades da Renault no ano passado ou o que aconteceu quando regressou à McLaren.