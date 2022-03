Fórmula 1: Fernando Alonso funda a “A14 Management” | AutoSport

Fernando Alonso deu mais um passo para o mundo empresarial em que já entrou há alguns anos, primeiro com a criação do circuito e museu com o seu nome, depois com o nascimento da empresa de moda e acessórios “Kimoa”, da qual também é embaixador. Alonso fundou agora a “A14 Management”, uma agência de gestão de carreiras cuja missão é “ajudar os jovens pilotos a atingirem os seus objetivos através da gestão de contratos com equipas, programas de formação personalizados e aconselhamento sobre o plano de decisões”.

A nova empresa, fundada em conjunto com dois sócios – Albert Resclosa Coll, especialista na negociação de contratos que competiu com Alonso no karting nos anos 90 e trabalhou na ART Grand Prix, e Alberto Fernández Albilares, amigo e gestor da carreira do piloto espanhol – já tem os seus dois primeiros pilotos. São Clement Novalak, piloto da MP Motorsport no campeonato FIA de Fórmula 2, e Nikola Tsolov, que em 2022 irá competir na F4 espanhola.