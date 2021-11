Fórmula 1, Fernando Alonso: “Estou realmente ansioso pelo terceiro campeonato” | AutoSport

Fernando Alonso alcançou o 98º pódio da sua carreira no GP do Qatar, mas o experiente piloto quer mais do que alcançar pódios. Alonso, em entrevista ao podcast “Beyond the Grid”, afirma que quer conquistar o terceiro título mundial de Fórmula 1 e não estando desesperado para o fazer, irá fazer de tudo para o conseguir.

“Estou realmente ansioso pelo terceiro campeonato e vou fazer tudo o que está nas minhas mãos e ainda mais nos próximos anos. Significará muito em termos de um legado depois da minha carreira terminar na Fórmula 1, de como ir sempre até ao limite, tentar sempre encontrar a excelência nas coisas que se fazem, tendo uma disciplina muito elevada na forma nas corridas, na forma como se aborda as corridas. Não é [que] esteja desesperado por consegui-lo e que irá mudar toda a minha carreira, ou vai mudar a minha maneira de ver o desporto. Sou uma pessoa competitiva como já abordamos antes. Em tudo o que eu faço. Não importa se se tem 19 anos ou se se tem 42 ou 43, é uma forma de viver e uma dedicação total ao desporto. Isso é provavelmente a coisa mais importante se eu ganhar o terceiro campeonato – esse tipo de legado e mensagem para as gerações futuras”.

Questionado sobre se tem intenção em ficar na F1 para além de 2022 caso o monolugar não seja competitivo no ano de estreia dos novos regulamentos, Fernando Alonso confirmou que tem a intenção de permanecer mais dois ou três anos.