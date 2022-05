Fórmula 1: Fernando Alonso está motivado, garante Otmar Szafnauer | AutoSport

Fernando Alonso voltou a não conseguir pontuar esta época, depois de uma dupla penalização durante a corrida de Miami o ter arredado das posições pontuáveis. Os únicos dois pontos conquistados pelo espanhol da Alpine este ano devem-se ao nono posto alcançado no Bahrein, a primeira prova do ano.

O monolugar da Alpine parece ser bem capaz de terminar dentro dos pontos, mas por questões de fiabilidade ou com acidentes na corrida, Alonso não tem conseguido somar pontos, enquanto Esteban Ocon só não o conseguiu em Imola. Comparando a classificação entre os dois companheiros de equipa, Ocon ocupa o nono posto com 24 pontos e Alonso é 16º com apenas 2 pontos, em igualdade pontual com Lance Stroll da Aston Martin.

Ainda assim, o chefe de equipa da Alpine, Otmar Szafnauer, garante que o piloto continua motivado, isto numa altura em que surgem rumores do interesse da Aston Martin no piloto, caso percam Sebastian Vettel.

“Acho que está bem. Ainda está a forçar mais, como Fernando faz”, disse Szafnauer. “Deveria ter arrancado mais acima. Falhou por pouco o acesso à Q3, porque tivemos o ritmo de Bottas [Valtteri] ou Hamilton [Lewis] na qualificação. Quando se arranca na frente é uma corrida diferente”.

Szafnauer acredita que quando a equipa conseguir ter um fim de semana sem problemas, tanto Alonso como Ocon vão conseguir bons resultados. “Tem sido frustrante, mas melhores tempos virão. O bom é que o carro garante boa performance, por isso só temos de trabalhar no resto e resolver estas questões”.