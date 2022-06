Fórmula 1: Fernando Alonso ainda com sequelas físicas do acidente na Austrália | AutoSport

Fernando Alonso ainda tem o pulso ligado em resultado do acidente na sessão de qualificação do GP da Austrália. O piloto revelou à Reuters que a solução para as sequelas do acidente não passam por uma cirurgia, apenas por descanso que nesta altura do ano é incapaz de o conseguir.

“Ossos, ligamentos, tendões, tudo está uma confusão neste momento. Preciso de dois ou três meses e não há cirurgia, nada que se possa fazer. Basta descansar. Infelizmente, de duas em duas semanas tenho de pilotar, por isso tento descansar em casa, mas isto levará alguns meses”.

O piloto espanhol questionado se poderia ser substituído por Oscar Piastri, piloto de desenvolvimento da Alpine, respondeu: “A equipa precisa desesperadamente dos pontos”.

A única paragem mais prolongada da Fórmula 1 são as férias de verão a partir de 1 de agosto e durante três semanas, mas ainda não é tempo suficiente para Alonso recuperar completamente.