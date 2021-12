Fórmula 1: Fernando Alonso acredita que Alpine será mais competitiva | AutoSport

Fernando Alonso e a Alpine deram prioridade aos novos regulamentos técnicos do próximo ano quase desde o início dos trabalhos no regresso do bicampeão do mundo à Fórmula 1. Alonso tem esperanças que a equipa será competitiva e delineou, em conjunto com a estrutura, o “El Plan”. Basicamente, é a crença do piloto que no próximo ano podem estar na luta pela conquista de vitórias, um passo em frente ao conquistado em 2021.

“É um grande ano com as novas alterações ao regulamento”, disse Alonso. “Esperamos ser uma das equipas que capitalizam e ser mais competitivos no próximo ano. É tudo muito difícil de prever. Tudo o que podemos fazer é ter um inverno forte e prepararmo-nos para o próximo ano o melhor que pudermos. Muita preparação já foi feita para o próximo ano, por isso vamos ver onde nos encontramos no primeiro teste e partir daí. “‘El Plan’ ainda está a carregar e vamos divertir-nos um pouco, isso é certo”.