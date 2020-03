Fórmula 1: ‘Férias de verão em abril’

Era esperada a decisão, foi oficializada agora. O período de paragem de verão da Fórmula 1 foi antecipado e prolongado em resposta ao surto de coronavírus. O intervalo, que normalmente é de duas semanas, em agosto, quando as equipas são obrigadas a interromper todas as atividades relacionadas com os Grandes Prémios, foi transferido para março e abril. Costuma ser duas semanas, desta feita passa para 21 dias: “Tendo em conta o impacto global do coronavírus COVID-19 que afeta atualmente a organização dos eventos do Mundial de Fórmula 1, o Conselho Mundial da FIA aprovou uma alteração ao Regulamento Desportivo da Fórmula 1 de 2020, mudando o período de paragem de verão de julho e agosto para março e abril, alargando-o de 14 para 21 dias.

Fábricas da Fórmula 1 vazias durante 21 dias…



“Todos os concorrentes devem, portanto, observar um período de paragem de 21 dias consecutivos durante os meses de março e/ou abril.

“A mudança foi apoiada por unanimidade tanto pelo Grupo Estratégico da F1 como pela Comissão de F1”.

A Red Bull já revelou apoiar a decisão e anunciou paragem no fim do mês: “Planeamos encerrar a 27 de março por um período de três semanas, porém, devido à natureza sempre mutável da pandemia, pode haver alguma flexibilidade em torno dessas datas”.

Para Christian Horner, chefe da Red Bull: “Enquanto todos nós gostaríamos de voltar às corridas, a gravidade desta pandemia global está a mudar a cada hora e o impacto transcende em muito o nosso desporto. Portanto, concordamos com as medidas que estão a ser tomadas para reduzir o risco de transmissão e apoiaremos quaisquer novos adiamentos de corridas que forem considerados necessários”.

Quanto ao resto, a nossa equipa está a tomar precauções extras para proteger a sua força de trabalho, e os nossos bons desejos vão para nossos colegas da McLaren e Pirelli que estão a recuperar do vírus COVID-19. Uma palavra ainda para os membros da McLaren atualmente em quarentena na Austrália”.

Recorde-se que esta medida só é possível com o acordo unânime de todas as equipas, facto que atenua um pouco os prejuízos decorrentes de toda esta situação. A Ferrari já tinha sido forçada a fechar a sua fábrica, já que a situação em Itália continua muito grave, devido à enorme propagação da doença.

Como já se percebeu, a Fórmula 1 aponta agora para um campeonato a decorrer durante o período das tradicionais férias de verão, o que vai permitir encaixar corridas. Quais, logo se verá, pois tem que se perceber o momento em que é seguro fazer soar novamente os motores.