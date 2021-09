Fórmula 1, Felipe Massa: “Verstappen pode e deve arriscar quando enfrenta Hamilton” | AutoSport

Felipe Massa acredita que Max Verstappen tem de arriscar na luta pelo título com Lewis Hamilton. O antigo piloto afirmou em declarações durante o GP de Itália, que Verstappen tem cometido poucos erros e que os incidentes entre os dois, é uma consequência da luta pelo campeonato.

“Tenho de ser honesto, Verstappen tem estado impecável este ano, nem sequer consigo lembrar quando o holandês cometeu um erro”, disse Massa em entrevista ao website Racingnews365.com. “Podia-se dizer que o acidente com Lewis em Silverstone, por exemplo, foi um erro, mas não foi. Os incidentes entre Hamilton e Verstappen são uma consequência lógica da luta pelo título”.

Felipe Massa, que perdeu a luta pelo título contra Hamilton em 2008, adiantou ainda que Verstappen precisa de continuar a manter a pressão sobre o seu adversário direto na luta pelo título.

“Verstappen pode e deve arriscar quando enfrenta Hamilton, o que também é possível porque ambos estão a lutar pelo título. É especialmente importante para ele não correr riscos quando tem de passar por outros pilotos que não Lewis, por isso tem de manter a calma. No entanto, quando está num duelo com Lewis, pode correr todos os riscos para se ficar à frente ou ultrapassar o piloto da Mercedes. Quando olho para o que Verstappen está a fazer agora, penso que ele está, na maioria das vezes, em igualdade com Hamilton”.

O antigo piloto brasileiro deixou um aviso ao piloto da Red Bull: “Uma luta pelo título significa também uma batalha psicológica e é por isso que ele tem de se manter concentrado. Cada ponto pode fazer a diferença e é por isso que Hamilton e Verstappen continuarão a lutar por cada ponto, porque no final um ponto pode fazer a diferença na batalha pelo título mundial. Eu próprio já experimentei isso, claro!”