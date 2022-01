Fórmula 1: Feedback de Carlos Sainz fundamental na Ferrari | AutoSport

A Ferrari terminou o ano no terceiro lugar entre os construtores e na classificação de pilotos, Carlos Sainz foi o quinto, terminando na frente do seu antigo colega na McLaren, Lando Norris, e do seu atual companheiro de equipa, Charles Leclerc.

O espanhol, que deverá estar em negociações com a Ferrari para renovar o contrato, foi elogiado por Mattia Binotto e até por Leclerc, para além de Norris também o ter feito recentemente. Laurent Mekies foi um pouco mais comedido, mas explicou que o feedback dado pelo piloto, assim como o método de trabalho, combinado com o planeado na Ferrari, resultou numa boa segunda metade da época.

“Investimos nas nossas ferramentas, trabalhamos na preparação e agora conseguimos fazer melhor. Depois houve a integração do Carlos. Temos que aprender a falar a mesma língua e isso leva tempo”, disse Mekies do estreante Carlos Sainz e seu método de trabalho, citado pelo Motorsport-total.com. “Fizemos alguns progressos com a integração de Carlos. Ele trouxe muito feedback e abordagens muito sólidas de sua experiência anterior. Demorou um pouco para combinar com nossas próprias abordagens para finalmente obter o máximo com o Charles. Acho que isso se refletiu em pontos para os dois pilotos na segunda metade da temporada”.

Sainz teve uma primeira fase titubeante e chegou a ter alguns acidentes sucessivos, mas terminou a época como o melhor piloto da equipa, logo no primeiro ano.