Fórmula 1: Família de Valentino Rossi pressionou-o para aceitar convite da Ferrari | AutoSport

A carreira de Valentino Rossi teria sido diferente, isso é certo, se tivesse aceitado o convite da Ferrari em 2006. A decisão de continuar no MotoGP e não passar para a Fórmula 1, deveu-se ao facto de existirem muitas dúvidas, conforme explicou o italiano, que deixou a competição de duas rodas em 2021. No entanto, para Rossi não foi fácil, porque em quem procurou conselhos, incluíndo a sua mãe, preferiam que fosse para a Fórmula 1, tentanto chegar à Ferrari.

“Na F1, eu tinha um plano, mas não era direto com a Ferrari”, recordou Rossi no programa de Graham Bensinger no YouTube. “Era começar com uma pequena equipa, tentar ganhar alguma experiência, e depois, se eu fosse suficientemente rápido, chegaria à Ferrari. Mas eu tinha muitos pontos de interrogação. Tive também muita pressão do meu lado. ‘Vai com o carro’, ‘vai com a Ferrari’, porque é algo grande”.

Rossi tomou a decisão de se manter no MotoGP e terminou a carreira com nove títulos mundiais nas duas rodas. Uma verdadeira lenda do desporto motorizado.