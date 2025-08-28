Fórmula 1: Faltam 10 corridas, como estão as contas…

Até ao momento, com 14 das 24 corridas da temporada concluídas, a época de 2025 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem sido marcada por uma forte disputa entre os pilotos da McLaren com alguns sinais de reação por parte da Red Bull Racing, com a Mercedes também a mostrar alguns sinais de força.

Faltando agora 10 corridas para o final do ano, as classificações de Pilotos e Construtores estão bastante equilibradas entre os dois pilotos da McLaren, com Oscar Piastri nove pontos na frente de Lando Norris, e a McLaren-Mercedes a dominar fortemente nos construtores, com mais do dobro dos pontos da Ferrari.

No arranque do ano na Austrália, Lando Norris conquistou a primeira vitória da McLaren na Austrália desde 2012 e quebrou a sequência de Max Verstappen de dias consecutivos na liderança do Campeonato de Pilotos.

Na ronda 2, na China, Oscar Piastri obteve a sua primeira pole position da carreira e a McLaren conquistou a sua 50ª dobradinha (1-2) na Fórmula 1.

No Japão, Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RBPT) venceu na frente de Lando Norris e Oscar Piastri enquanto Kimi Antonelli (Mercedes) se tornou-se o piloto mais jovem a liderar uma corrida e a registar a volta mais rápida na história da Fórmula 1.

No Bahrein Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) foi o primeiro a repetir triunfos, repetindo o feito na Arábia Saudita e Miami, assumindo a liderança do Campeonato de Pilotos pela primeira vez na sua carreira ainda na Arábia Saudita.

Em Imola, Max Verstappen deu nova vitória à Red Bull naquele que foi a 400ª participação da Red Bull Racing. Franco Colapinto substituiu Jack Doohan na Alpine a partir desta corrida.

No Mónaco, Lando Norris (McLaren-Mercedes) regressou aos triunfos, corrida em que foi introduzida uma estratégia obrigatória de duas paragens nas boxes para promover o espetáculo e uma melhor corrida.

Em Barcelona, Espanha, Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) regressou aos triunfos enquanto Max Verstappen colidiu com George Russell, sendo penalizado em dez segundos.

No Canadá, George Russell oferece à Mercedes a única vitória do ano até agora, tornando-se no primeiro piloto fora da McLaren ou Red Bull a conquistar uma pole position e vitória esta temporada. Kimi Antonelli obteve o seu primeiro pódio da carreira, tornando-se o terceiro mais jovem a subir ao pódio na Fórmula 1.

Na Áustria, novo triunfo de Lando Norris (McLaren-Mercedes) enquanto Kimi Antonelli e Max Verstappen colidiram e foram forçados a abandonar. A Red Bull Racing não pontuou pela primeira vez desde o GP do Bahrein de 2022. Gabriel Bortoleto (Sauber) marcou os seus primeiros pontos na F1.

Na Grã-Bretanha, Lando Norris (McLaren-Mercedes) tornou-se o 13º piloto britânico a vencer a sua corrida em casa. Nico Hülkenberg conquistou o seu primeiro pódio na Fórmula 1 em 239 corridas, estabelecendo um novo recorde, e o primeiro pódio da Sauber desde 2012.

No Grande Prémio da Bélgica, Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) regressou aos triunfos, o que já não sucedia desde Espanha com a corrida a ter de novo um início com Safety Car devido à chuva intensa.

Na Hungria, Charles Leclerc (Ferrari) obteve a sua primeira pole position da temporada mas Lando Norris (McLaren) venceu com uma estratégia de uma paragem, à frente de Piastri com duas paragens.

Oscar Piastri assumiu a liderança do campeonato pela primeira vez após o Grande Prémio da Arábia Saudita. Lando Norris quebrou a sequência de Max Verstappen de dias consecutivos na liderança do campeonato após o Grande Prémio da Austrália.

No Campeonato Mundial de Construtores, a McLaren-Mercedes tem uma vantagem muito considerável com a equipa a demonstrar uma forma excecional, com os seus dois pilotos frequentemente no pódio e a conquistar a maioria das vitórias até agora na temporada.