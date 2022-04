Fórmula 1: Falta de fiabilidade preocupa Franz Tost | AutoSport

Depois das três primeiras corridas do ano, a AlpgaTauri soma 10 pontos e ocupa o oitavo posto da classificação entre os construtores, atrás da Haas e Alfa Romeo. A equipa italiana tem sofrido com problemas de fiabilidade da unidade motriz da Honda, agora designada por Red Bull Powertrains (RBPT), semelhante ao que tem acontecido à equipa irmã, a Red Bull.

No Bahrein, Pierre Gasly teve de desistir durante a corrida e na Arábia Saudita, o piloto japonês Yuki Tsunoda nem começou a prova, depois do seu companheiro de equipa ter ficado apeado durante um dos treinos. Apenas na Austrália os dois pilotos conseguiram terminar a corrida, mas só Gasly pontuou.

Analisando o início de época, o chefe da equipa AlphaTauri, Franz Tost está preocupado com os problemas de fiabilidade, que foram um choque para a equipa.

“Fizemos os testes em Barcelona, bem como no Bahrein sem qualquer problema – com milhares de quilómetros – e agora, a época começa, e em todas as provas temos problemas reais de fiabilidade”, explicou Tost, citado pelo RacingNews365.com. “No Bahrein, a bateria do carro de Pierre [Gasly] pegou fogo e na Arábia Saudita, conseguimos perder dois motores. Isso foi realmente um grande choque para nós porque, como resultado, Yuki teve de começar [a corrida] a partir de trás da grelha, e esta não é, claro, a forma como queremos começar a temporada”.

A questão ainda é pior para a equipa liderado por Tost, porque “o segundo pelotão é muito, muito próximo”. com diferenças mínimas que não permitem a perda de muitos pontos.