Fórmula 1: ”Experiências” da Mercedes em Miami | AutoSport

A Mercedes vai experimentar novas soluções para o W13 na estreia do GP de Miami. A confirmação foi dada por Toto Wolff na antevisão da corrida do próximo fim de semana. O monolugar da equipa de Brackley sofre bastante com o efeito oscilatório ou “porpoising” e num circuito com longas retas como o novo traçado de Miami ainda pior é a situação.

Toto Wolff admitiu que a equipa trabalhou bastante na fábrica e que irá aproveitar Miami para correlacionar os dados das simulações com dados reais.

“Desde que regressamos de Itália, recolhemos o máximo de informação possível do fim de semana e, em paralelo, continuamos no túnel de vento e nas simulações. Encontrámos várias direcções para melhorar o carro, e vamos realizar experiências em Miami para correlacionar essas simulações, e esperamos confirmar o caminho de desenvolvimento para as próximas corridas”.

Determinado em colocar a equipa de novo no topo do pelotão, Wolff confirmou ainda que ambas as fábricas da equipa estão a trabalhar em atualizações para as próximas corridas, provavelmente para Barcelona. “Ambos os pilotos estiveram a trabalhar no simulador antes de Miami e as fábricas têm estado ocupadas a produzir atualizações para as próximas corridas”, concluiu o responsável da equipa.