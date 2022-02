Fórmula 1: Experiência da Renault em inteligência artificial vai ser usada pela Alpine | AutoSport

Os novos regulamentos da Fórmula 1 podem revolucionar a ordem das equipas na classificação quando comparado com os anos anteriores. Há quem pense que as mesmas equipas vão estar no topo da disciplina, outras esperam uma reviravolta. Como é o caso do CEO da Alpine, Laurent Rossi, que pretende que a equipa de Fórmula 1 regresse aos primeiros lugares.

Com o acesso a testes em pista muito limitado, Rossi crê que pode contar com a experiência do grupo Renault no uso da inteligência artificial nos modelos de estrada.

“Temos a estabilidade oferecida pelos recursos implantados pelo grupo Renault. A Fórmula 1 caminha para uma limitação cada vez maior de testes em pista em proveito de simulações e análise de dados, e na Renault podemos contar com técnicos especializados em inteligência artificial que utilizaram esta tecnologia nos últimos 20 anos”, explicou Rossi, acrescentando que os técnicos da marca francesa podem mesmo ter utilidade durante as corridas. “Podemos trazê-los para nos ajudar a melhorar a estratégia durante a corrida ou na análise dos dados. Todos esses elementos podem ser úteis para preencher a lacuna que pode existir noutras equipas e, potencialmente, superá-las. Queremos vencer corridas e possivelmente um campeonato. E isso até o fim de 2024 ou 2025”.

O A522, assim designado o novo monolugar da Alpine para a nova temporada da Fórmula 1, será apresentado no dia 21 de fevereiro, mantendo a equipa a mesma dupla de pilotos da época passada, Fernando Alonso e Esteban Ocon.