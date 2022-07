Formula 1 Exhibition: F1 anuncia exposição oficial itinerante | AutoSport

A Fórmula 1 vai realizar uma exposição itinerante, que diz ser “única e uma experiência imersiva para cobrir a incrível história e o futuro do pináculo do desporto automóvel”.

A Exposição de Fórmula 1 contará a sua história com um acesso sem precedentes numa parceria com a empresa Manhattan West, e a renomada produtora Round Room Studios – que produziu ou promoveu filmes como o Mundo Jurássico: A Exposição, Tupac Shakur. Wake Me When I’m Free, e Mandela: The Official Exhibition.

Apoiada por grandes especialistas de F1, historiadores e jornalistas, a primeira exposição oficial, imersiva e interativa na história de F1 apresentará artefactos históricos, arquivos cinematográficos e incluirá carros de corrida lendários.

Detalhes incluindo datas de venda de bilhetes e locais, serão anunciados no outono de 2022. Pode inscrever-se na F1Exhibition.com: “A Fórmula 1 tem visto um crescimento explosivo nos últimos anos, e a nossa crescente base de adeptos está no centro de tudo o que fazemos. O lançamento de uma exposição internacional de classe mundial para os adeptos de todo o mundo experimentarem e desfrutarem, liderada por uma empresa de produção de classe mundial, é um próximo passo natural para o nosso desporto”, disse Brandon Snow, Director Geral, Comercial, Fórmula 1.

“Tendo visto o seu desenvolvimento criativo ganhar vida, não podíamos estar mais entusiasmados com o potencial deste projeto – leva o público ‘aos bastidores’ e celebra a rica história e herança de F1 como nunca antes. Este será um destino para todos os adeptos e estamos gratos às muitas organizações e personalidades de toda a Fórmula 1 que contribuíram para este espetacular novo espetáculo”.

Tim Harvey, Lead Producer & Managing Partner at Round Room Studios, afirma: “A Exposição de Fórmula 1 será a primeira grande exposição na história das corridas de Grande Prémio. A exposição combina novas tecnologias imersivas que dão vida às histórias espetaculares da F1 de uma forma dramática, bem como espaços divertidos e interativos que proporcionam diferentes perspetivas sobre o passado, presente e futuro do desporto.

“Nos últimos três anos trabalhámos de perto com uma vasta gama de colaboradores, desde equipas icónicas a designers lendários e pilotos campeões. No próximo ano, abrimos as portas a uma experiência de entretenimento de próxima geração que irá captar a imaginação de todos os seus visitantes – desde adeptos ávidos a crianças e famílias jovens – mal podemos esperar!”