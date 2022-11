Fórmula 1: ex-Engenheiro da Red Bull revela “ponto fraco” de Max Verstappen | AutoSport

Max Verstappen conquistou o bicampeonato na Fórmula 1, mas Guillaume Rocquelin – ex-engenheiro da Red Bull, responsável pela engenharia de pista da equipa – acredita que o piloto neerlandês tem “ponto fraco” em comparação com outros pilotos com quem trabalhou antes.

O agora responsável pelo programa da equipa júnior da Red Bull, considera “que Sebastian [Vettel] era um piloto mais completo do que o Max quando começou”. Rocquelin disse ainda, durante um episódio do podcast ‘Les Fous du Volant’ que “a nível profissional, técnico” Vettel vinha da “’escola’ [Michael] Schumacher, que era o seu ídolo” e estava mais preparado tecnicamente e mentalmente para o desafio da Fórmula 1. Enquanto isso, “Max talvez tivesse mais talento natural, era nisso que mais confiava”, salientou o engenheiro.

“Max sempre foi um líder. Tem enorme autoconfiança, sabe o que quer e é muito direto, mas vou ser honesto, o Max é tecnicamente fraco em comparação com outros piloto com quem já trabalhamos. Penso que ainda tem muito a progredir”, sublinhou Guillaume Rocquelin, que apesar disso está impressionado pelo crescimento do agora bicampeão do mundo de Fórmula 1. “O que mais me impressionou [durante este ano] foi o facto de ter perdido um pouco do ‘desespero’ que tinha no ano passado”, explicou Rocquelin. “Amadureceu. Ganhou consistência. Vencer o campeonato deu-lhe muita confiança e conduz de uma forma diferente”, concluiu Rocquelin.