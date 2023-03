Fórmula 1 estuda formas de continuar a crescer | AutoSport

A Liberty Media trabalhou bem para fazer crescer a F1 nos últimos anos, mas descansar à sombra dos louros é ‘coisa’ que não se quer ouvir pra aqueles lado e a ideia é aproveitar o embalo para continuar a fazer mais e melhor .

E pretendem começar já pelo GP de Las Vegas, que pelos vistos é uma parte fundamental da estratégia de continuar a gerar interesse nos EUA. Segundo disse Greg Maffei, CEO da Liberty, ao Motorsport: “Estamos muito concentrados em manter o crescimento e o interesse na F1, de muitas, muitas formas. É com novas inovações para a pista, garantindo corridas mais competitivas, com inovações à volta do fim-de-semana, como por exemplo foram as corridas de sprint, queremos muitas outras formas de aumentar o interesse dos adeptos na pista. E também algumas coisas que fazemos fora da pista, por exemplo expondo mais os pilotos. O Drive to Survive foi obviamente uma parte chave de tudo isto, mas não a única. Estamos a ajudar e as equipas estão a ajudar a criar o que será um filme muito emocionante no próximo ano, com Brad Pitt, e o realizador e os produtores de Top Gun Maverick, tudo isto pensamos que será outra coisa para sustentar o crescimento”, disse.