Fórmula 1: Estreia de Liam Lawson marcada para o GP da Bélgica | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Liam Lawson vai fazer a sua estreia na Fórmula 1 nos TL1 do próximo Grande Prémio da Bélgica, no final de agosto, com a Alpha Tauri.

Lawson faz parte da Equipa Junior da Red Bull desde 2019 e, atualmente, compete pela Carlin no campeonato do mundo de Fórmula 2. O piloto ocupa atualmente o oitavo lugar no campeonato de pilotos com quatro rondas para o final da época de 2022.

Segundo as novas regras, este ano todas as equipas devem atribuir duas sessões de treinos livres a pilotos estreantes. Lawson, que já testou com a Alpha Tauri no passado, está preparado para pilotar o AT03 em Spa-Francorchamps.

Quando questionado no Grande Prémio da Hungria sobre os seus planos para colocar pilotos estreantes ao volante em treinos livres, o chefe de equipa da Alpha Tauri, Franz Tost disse diretamente: “Planeamos colocar Liam Lawson nos TL1 em Spa”. Ainda não é claro qual dos pilotos da equipa italiana irá ficar de fora da sessão, se Pierre Gasly ou Yuki Tsunoda.

Lawson é o segundo piloto júnior da Red Bull a pilotar uma sessão de TL1 este ano, depois de Jüri Vips ter pilotado o RB18 da Red Bull, em Barcelona.