Fórmula 1: Esteban Ocon terá bancada com seu nome no GP de França | AutoSport

A Alpine associou-se ao Grande Prémio de França para oferecer aos fãs uma oportunidade de se aproximarem ainda mais da equipa durante o evento de 22 a 24 de julho. Pela primeira vez desde a sua reintrodução no calendário da Fórmula 1 em 2018, haverá uma bancada designada por Esteban Ocon e outra Alpine.

Para Esteban Ocon o “batismo” de uma bancada com o seu nome é “orgulho para mim e para a minha família! Ter uma bancada com o meu nome na nossa corrida de casa é um absoluto privilégio e que nunca pensei ter quando comecei a correr. Cada vez que passar por lá, pensarei no que significa”.

Os bilhetes já estão à venda, sendo uma nova oportunidade para os adeptos comprarem bilhetes para a corrida que de outra forma estariam esgotados.

A equipa promete que durante o fim de semana, Esteban Ocon vai aparecer pela “sua” bancada.