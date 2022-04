Fórmula 1: Esteban Ocon quer manter o GP de França no calendário | AutoSport

A Fórmula 1 deverá ter 24 corridas planeadas para 2023, com a adição do GP de Las Vegas e do Qatar ao calendário. Sendo assim, coloca em causa a realização de uma prova deste ano. Como já demos conta antes, as dúvidas estão entre as corridas de França, Mónaco e Bélgica.

O contrato do Circuito Paul Ricard termina este ano, mas Esteban Ocon, um dos dois pilotos franceses do pelotão da Fórmula 1, tem esperanças que o “seu” GP se amantenha no calendário mais alguns anos.

“Estou muito feliz por descobrir novas pistas, mas ver o Grande Prémio de França ameaçado, definitivamente farei tudo o que puder. Serei uma das vozes para tentar mantê-lo no calendário”, disse o piloto da Alpine. “Claro que, quando comecei na Fórmula 1, o Grande Prémio não existia. Corriam rumores de que ia voltar, e voltou. Vivemos tão bons momentos com os fãs franceses, que é especial quando lá vamos todos os anos. Portanto, não sei qual é exatamente a situação, mas não fico contente por saber que está sob ameaça neste momento e farei tudo o que estiver ao meu alcance para o manter no calendário”.

A Fórmula 1 regressou ao território francês em 2018, dez anos depois do último GP. A corrida deste ano está agendada para 24 de julho.