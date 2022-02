Fórmula 1: Esteban Ocon preparado para novo desafio | AutoSport

Esteban Ocon venceu a sua primeira corrida na Fórmula 1 em 2021, no GP da Hungria. O piloto diz estar entusiasmado para experimentar o A522 em pista e preparado para a época que se avizinha.

“Estou muito entusiasmado, claro, não só por ver o A522 pela primeira vez, mas também por conduzi-lo pela primeira vez esta semana”, disse Ocon. “É sempre um privilégio pilotar um novo carro de Fórmula 1 pela primeira vez, pois sabemos todo o trabalho árduo que se tem desenvolvido nos bastidores de ambas as fábricas em Enstone e Viry, de todas as muitas pessoas talentosas que trabalham nos diferentes departamentos. Esse sentimento e responsabilidade são verdadeiramente únicos e muito especiais. Sinto-me preparado, sinto-me fisicamente preparado, por isso, vamos à pista e ver o que temos nas nossas mãos este ano”.