Fórmula 1: Esteban Ocon espera um “passo em frente” com atualizações em Silverstone | AutoSport

O Alpine A522 tem estado muito rápido nas qualificações, tendo mais algumas dificuldades durante as corridas. O melhor do ano até agora em qualificação foi alcançado por Fernando Alonso no Canadá, conquistando o segundo posto da grelha de partida. Durante a corrida, um problema no carro e uma penalização não permitiu ao espanhol terminar mais acima na classificação do que no nono posto, com Esteban Ocon no sexto lugar.

Para Silverstone a equipa vai apresentar mais atualizações que Ocon espera permitirem um melhor desempenho do carro e um passo em frente no pelotão para os pilotos.

“Temos atualizações a chegar, pelo que isso deverá ser um bom passo para nós”, disse o piloto francês depois do GP do Canadá. “Por isso, sim, temos grandes esperanças. Vai ser uma grande semana a partir de terça-feira para nós em Silverstone. Portanto, vamos ter muito trabalho e esperamos que possamos subir na classificação porque esperamos que o carro esteja bem”.

Ocon salientou que “desde o início do ano, temos melhorado mais do que muitas outras equipas. Portanto, podemos estar satisfeitos e estamos na direção certa”. No entanto o piloto admitiu que o A522 ainda não é suficientemente competitivo para que possam lutar com a Mercedes. “Ainda estamos muito longe, mas esse é o objetivo, sim, eles são os próximos na lista”, concluiu.