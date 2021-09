Fórmula 1: Esteban Ocon discorda com penalização de Monza | AutoSport

Não será a primeira nem a última vez que um piloto discorda com uma penalização. Agora foi Esteban Ocon, que diz estar frustrado com a perda de posições em resultado da penalização dada pelo toque entre este e Sebastian Vettel, na travagem para a curva 4, a segunda chicane. “O incidente com Sebastian é uma ação de corrida, não é realmente um incidente de corrida”, disse Ocon. “Porque o mesmo aconteceu com Charles e Lewis em 2019, e não foi tomada qualquer medida. Portanto, não temos danos no carro, não aconteceu realmente nada. Isso causou perder uns bons três lugares, diria eu. Portanto, é um pouco frustrante. Estávamos lado a lado, um pouco perto demais, mas basicamente a pista fica estreita quando se chega à travagem. Eu não mexi realmente no volante.”

O piloto francês da Alpine terminou dizendo que, “normalmente concordo com os comissários, mas desta vez, tenho que dizer que discordo”.