Fórmula 1: Esteban Ocon acredita que carros vão comportar-se como karts em Singapura | AutoSport

Os pilotos do pelotão da Fórmula 1 já provaram ter algumas dificuldades na condução dos novos monolugares de 2022 em certos circuitos onde o piso é mais irregular, por exemplo. Em Singapura, Esteban Ocon acredita que os carros se vão comportar como karts ao passar nas irregularidades do piso e nos corretores do traçado.

O piloto da Alpine considera que o Grande Prémio de Singapura será “um grande desafio, penso eu, muito físico. Eu adoro Singapura, mas a pista em si não é a minha favorita. Vão ser karts nos corretores, vai ser complicado. Não vai ser divertido. Mas nós estamos à altura do desafio. E penso que também vai ser interessante ver quem escolhe o quê, em termos de cenário. Se optamos pelo o carro mais rápido ou pelo o carro com mais aderência”.

Comparativamente com outras provas anteriores onde os pilotos mostraram algumas dificuldades com os novos monolugares, Ocon pensa que vai ser ainda pior do que sentiu no Canadá.

O circuito de Marina Bay, que acolhe o GP de Singapura de Fórmula 1, regressa ao calendário após dois anos de ausência devido à pandemia.