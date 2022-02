Fórmula 1: Estará a Mercedes a fazer bluff? | AutoSport

É normal na pré-temporada, quando se aproximam as datas das apresentações dos novos monolugares ou os testes, surgirem rumores de como serão os novos carros e que soluções as equipas encontraram. Assim acontece este ano, possivelmente em maior número, já que todos estamos ansiosos para ver a interpretação das equipas do novo regulamento técnico.

Se bem que no mesmo momento em que a maioria das equipas tenta esconder ao máximo o seu “jogo”, a Mercedes revelou uma imagem, que mesmo escurecida, fez aumentar o burburinho em torno do seu novo monolugar.

Na imagem é possível perceber que se trata de um monolugar com suspensão “push rod” e um nariz muito curto e curvado até tocar na asa dianteira.

Não há garantias de que essa imagem seja realmente do novo W13 , na verdade, é mais provável não o seja. Não vemos a Mercedes a deixar escapar uma imagem com alguns pormenores que podem beneficiar os adversários, tão próxima da data do lançamento oficial do carro. O que nos leva a pergunta do título do artigo: Estará a Mercedes a fazer bluff com esta imagem?

Another busy week complete. 💪 One week closer to revealing our W13. 👀 pic.twitter.com/3o2sbu4vMW — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 4, 2022