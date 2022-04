Fórmula 1 está de regresso: o que esperar do ‘novo’ GP da Austrália | AutoSport

A F1 está de regresso à Austrália para aquela que será a sua primeira corrida desde 2019. Melbourne é a terceira prova do ano e até aqui tivemos um triunfo da Ferrari, outro da Red Bull, com muitas histórias de altos e baixos pelo meio.

A última vez que a Fórmula 1 tentou correr na Austrália, o mundo era um lugar diferente, uma vez que a pandemia de Covid-19 estava apenas a começar a ter um grande impacto em todo o mundo fruto da propagação do vírus.

Dois anos depois, as coisas estão muito diferentes no mundo, mas este regresso marca também o encerramento de um capítulo, numa cidade que dá sempre um acolhimento incrível às equipas e aos pilotos, e que abraça plenamente a F1 quando esta chega a Albert Park.

Em primeiro lugar, um novo traçado, já que o circuito Albert Park recebeu grandes modificações no traçado da pista feitas para tentar melhorar as corridas.

A pista sempre foi um grande desafio para os pilotos, mas tendeu a ser um dos locais mais difíceis de ultrapassar, vendo-se frequentemente corridas decididas por estratégia ou posições de qualificação, muito mais do que batalhas na pista.

Assim, os organizadores das corridas fizeram uma série de mudanças antes da corrida deste ano.

Embora haja pequenos ajustes na Curva 1, Curva 6 e na penúltima curva – onde a pista foi alargada e a velocidade do ‘ápex’ será maior, a maior mudança foi a remoção da chicane na Curva 9 e Curva 10, o que significa que há agora uma zona rápida mais longa e plana para a chicane de alta velocidade que era anteriormente a Curva 11 e a Curva 12.

Isto significa que os pilotos chegam à nova Curva 11 (anteriormente Curva 13) a uma velocidade mais elevada, e foi criada uma zona de travagem maior com uma curva mais apertada, o que possibilita ultrapassagens.

Todas estas atualizações são suscetíveis de permitir tempos de volta cerca de cinco segundos mais rápidos do que no passado, mas também abrem maiores possibilidades de ultrapassagem e/ou erros mais ‘dispendiosos’. Tendo em conta que em 2022 os carros podem rodar mais juntos, será interessante ver qual é o impacto na corrida.

De resto, será que a batalha Red Bull vs Ferrari vai continuar? Nas duas primeiras corridas assistimos a batalhas fantásticas entre Leclerc e Verstappen pela liderança.

Num ano em que os regulamentos mudaram drasticamente, é sempre difícil prever o que pode suceder em Albert Park, mas não deve ser diferente do que já se viu até aqui.

Será que a Mercedes recupera? Se há uma equipa que se destaca nesta fase como tendo mais a aprender sobre o seu carro do que a maioria, é a Mercedes, que tem tido problemas

Depois de Yuki Tsunoda não ter conseguido chegar à grelha, hou apenas 18 carros no Grande Prémio da Arábia Saudita, mas dois ausentes já eram conhecidos há algum tempo. Sebastian Vettel foi excluído para uma segunda corrida devido a covid-19 e Mick Schumacher falhou a corrida em Jeddah devido ao enorme acidente que sofreu na qualificação. Estão ambos de regresso.

Nos campeonatos, já se começam a desenhar lutas, curiosamente, mesmo com problemas a Mercedes é segunda no campeonato de Construtores, na frente da Red Bull. a Alpine lidera o 2º pelotão, na frente da Haas e Alfa Romeo, as boas surpresas do início deste ano. No pólo oposto, as equipas da Mercedes, as três últimas da tabela.

Nos pilotos, seis pilotos ainda não pontuaram, na frente Charles Leclerc lidera, para já, destacado. Vamos ver como é o fim de semana australiano…



Horário

Sexta-Feira, 8 Abril

Treino livre 1 04:00 – 05:00

Treino livre 2 07:00 – 08:00

Sábado, 9 Abril

Treino livre 3 04:00 – 05:00

Qualificação 07:00 – 08:00

Domingo, 10 Abril

Corrida 06:00