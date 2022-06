Fórmula 1: Esperadas alterações ao programa do fim de semana | AutoSport

Espera-se que a partir do GP da Grã-Bretanha o formato das conferências de imprensa dos pilotos seja alterado. Desde o início do ano, os pilotos dividiram-se em grupos e tinham que comparecer na conferência de imprensa de sexta-feira antes do primeiro treino livre. À espera de aprovação, as conferência de imprensa deverão voltar a acontecer na quinta-feira, 23 horas antes do treino livre 1, com os 10 pilotos a serem divididos em apenas dois grupos (com a duração de 30 minutos). Os restantes 10 pilotos terão de tomar parte em sessões para a comunicação social organizadas pelas suas equipas, enquanto as conferência de imprensa não sofrem qualquer alteração, continuando a realizarem-se nas manhãs de sábado.