Fórmula 1 espera gerar receitas milionárias com corrida em Las Vegas | AutoSport

A Fórmula 1 vai regressar a Las Vegas em 2023, numa pista citadina e numa corrida que se realizará à noite na cidade norte-americana do jogo. Foi durante muito tempo um rumor que se foi tornando cada vez mais forte, passando a ser uma certeza. Desta forma, fica também a certeza que os Estados Unidos passam a ter três Grandes Prémios a partir deste ano, com Las Vegas a juntar-se a Miami e Austin. Outra novidade, será a primeira vez desde 1985 que a F1 realizará uma corrida num sábado e está prevista passar por alguns dos marcos mais lendários do mundo, hotéis e casinos. O incrível néon de luzes de Las Vegas serão o pano de fundo desta prova, em que os detentores dos direitos comerciais da Fórmula 1 apostam bastante, ao ponto de terem adquirido terrenos para a construção de parte do paddock.

Com todo o esforço por parte da Liberty Media, alegadamente a Fórmula 1 procura gerar 500 milhões de dólares (468 milhões de Euros) em receitas a partir do tão aguardado Grande Prémio de Las Vegas e estabelecer-se ainda mais no mercado desportivo norte-americano.

A prova de Las Vegas divide opiniões. No ano passado, quando ainda era piloto da Aston Martin na F1, Sebastian Vettel afirmou que preferia competir em Bathurst (Austrália) do que na cidade do estado do Nevada, mas Lewis Hamilton tem outra opinião. Depois de uma ação promocional com a sua equipa e a Red Bull em Las Vegas, o piloto britânico admitiu que “esta corrida pode certamente ser a melhor corrida de todos os tempos”. Se será assim ou não, só saberemos depois do evento, mas a corrida que “quer ficar na Fórmula 1 para sempre” tem batido recordes com preços dos bilhetes e pernoitar na cidade naquela altura será (ainda mais) caro.