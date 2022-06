Fórmula 1: Escolha por pneus médios foi decisiva na vitória de Sergio Pérez no Mónaco | AutoSport

A Pirelli acredita que a escolha da Red Bull em montar pneus médios no RB18 de Sergio Pérez foi um fator decisivo na vitória do mexicano no GP do Mónaco.

No recomeço da corrida, depois do período de bandeiras vermelhas resultantes do acidente de Mick Schumacher, Pérez regressou à pista com pneus médios enquanto Carlos Sainz saiu com pneus duros montados no Ferrari F1-75 e para Mario Isola da Pirelli, essa decisão contribuiu para a vitória do mexicano.

“A decisão de Pérez de utilizar os médios para a fase final ajudou-o a selar a vitória na corrida, à frente de Carlos Sainz com duros, embora Perez também tivesse de gerir os seus pneus nas últimas voltas”, disse Isola.

Isola acredita que as condições excecionalmente baixas de aderência do piso foram um fator mais decisivo do que as temperaturas dos pneus.

“A mudança de tempo após dois dias de sol adicionou uma série de complicações ao que de outra forma deveria ter sido uma estratégia de corrida razoavelmente simples”, explicou o responsável da Pirelli.”A decisão sobre quando deixar os pneus de chuva e que pneu colocar a seguir foi absolutamente crítica, no asfalto de rua muito escorregadio que afetou claramente a transição, em vez das temperaturas”.

Recomeçando a corrida com pneus médios, o mexicano evitou perder um lugar para Carlos Sainz, apesar de ter bloqueado a travagem na primeira volta após a saída do Safety Car.