Fórmula 1: Escolha livre de pneus para os 10 primeiros qualificados | AutoSport

Até 2021, os dez primeiros qualificados para a corrida de domingo eram obrigados a começar a prova com os mesmos pneus do melhor registo na Q2 de sábado. Os dez mais rápidos de sábado tinham uma ligeira limitação em comparação com os restantes pilotos, que podiam escolher o composto da Pirelli livremente e sem constrangimentos. A vontade era retirar essa regra, tendo em conta a alteração de pneus para 2022 e a possibilidade de existirem menos paragens durante as 23 corridas do ano e a tese que esta regra estava a beneficiar os pilotos dos carros mais rápidos, em vez de nivelar o pelotão. Agora foi confirmado esta alteração pelo ‘Strategy Advisory Committee’, permitindo a todas as equipas a escolherem o composto de pneus que melhor se adequa para a largada do GP.

O diretor da Fórmula 1, Ross Brawn, apoiou esta decisão. “Uma das coisas infelizes sobre os pneus de corrida na Q2 é que dá ainda mais vantagem àqueles que são realmente rápidos porque podem escolher facilmente o pneu que quiserem para a Q2. Tem tido um efeito ligeiramente contrário, diria eu. Não creio que a retirada da regra seja um grande problema”.