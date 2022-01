Fórmula 1: Equipas pediram para Pirelli manter a alocação fixa de pneus em 2022 | AutoSport

Em 2020 devido à pandemia, a Pirelli foi encarregue de selecionar os compostos para cada corrida, ao contrário da escolha livre de cada equipa até aquele ano. Assim continuou em 2021 e continuará a ser em 2022, mas desta vez depois do pedido das equipas à Pirelli para manter os custos reduzidos e por causa da falta de dados sobre os novos pneus.

“Tivemos que encontrar essa solução durante a pandemia para poder reagir mais rapidamente”, explicou Mario Isola sobre a alocação de pneus. “Mas as equipas são da opinião que o sistema é realmente muito bom”.

O responsável pela Pirelli Motorsport acrescentou que: “Disseram-nos que se têm uma alocação fixa, que é a mesma para todos, então não há vantagem para um ou outro, e começam a planear com base nessa alocação fixa em vez de perderem tempo, recursos e pessoas a pensar na seleção mais dura ou mais macia”, para além que “com o novo produto, ninguém tinha certeza sobre os compostos para decidir a seleção.”