Fórmula 1: Equipas com dois estreantes não têm “hipótese”, diz Franz Tost | AutoSport

A Fórmula 1 de agora não permite que uma equipa possa competir uma época com dois pilotos estreantes na disciplina. Esta é a opinião de Franz Tost, team principal da AlphaTauri, que no passado optou por duplas de pilotos rookies.

O austríaco argumenta com o facto do atual pelotão ser muito forte e competitivo, resultando em diferenças mínimas e equipas com pilotos sem experiência, facilmente caem para o fundo da tabela de tempos.

“Hoje em dia com esta Fórmula 1, ter dois pilotos inexperientes é um desafio verdadeiramente grande e no campeonato dos construtores fica-se imediatamente atrás”, advertiu Tost. “Não há hipótese com dois estreantes da equipa estar no meio do pelotão ou na frente, porque o pelotão é demasiado competitivo, é demasiado forte”.

O responsável da equipa italiana, através do programa de jovens pilotos da Red Bull, já lançou vários pilotos talentosos para a Fórmula 1.