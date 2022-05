Fórmula 1: Equipa preparam Miami dentro e fora de pista | AutoSport

A estreia do GP de Miami está a entusiasmar as equipas, seja para o que a corrida no rápido traçado pode beneficiar certos carros, como acontece com a Alfa Romeo, mas as equipas estão a encarar este regresso aos Estados Unidos da América como um dos acontecimentos do ano. Apresentam-se artigos de merchandising únicos com o tema de Miami, fazem-se leilões solidários com peças dos monolugares que serão utilizadas no circuito da Flórida.

Para as contas em pista, as que interessam mais no final da época, será preciso domar um traçado rápido sem muitos dados. Os pilotos têm vindo a preparar em simulador a pista, mas os pequenos pormenores só serão desvendados no primeiro treino livre e poderão existir surpresas.

Num circuito que se espera ser rápido, as curvas 1 e 11 deverão ser a zona escolhida para ultrapassar, seguindo-se uma zona mais estreita e sem muitas oportunidades para os pilotos atacarem as posições à sua frente.

Em plena batalha entre Ferrari e Red Bull, veremos se Miami pode baralhar as contas do campeonato e surpreender-nos.