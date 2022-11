Fórmula 1: Enzo Fittipaldi junta-se à Red Bull Junior Team | AutoSport

O piloto brasileiro Enzo Fittipaldi confirmou a sua inclusão no programa de jovens pilotos da Red Bull. Fittipaldi, de 21 anos, compete no Campeonato de FIA de Fórmula 2 com a Charouz Racing System esta temporada e está no sexto lugar da classificação com seis lugares de pódio. Os planos para a temporada de 2023 ainda não foram comunicados.

“Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte da família Red Bull!”, escreveu o piloto brasileiro nas redes sociais. “Muito obrigado Dr. Marko e Christian Horner pela oportunidade”.

Enzo Fittipaldi é neto do bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi e irmão de Pietro Fittipaldi, o atual piloto reserva da equipa Haas.

🇧🇷Estou muito feliz em anunciar que agora faço parte da família RedBull! Muito obrigado Dr. Marko e Christian Horner pela oportunidade.

–

🇺🇸I’m very happy to announce that I will be joining the RedBull Family! Thank you Dr. Helmut Marko and Christian Horner for the opportunity! pic.twitter.com/CqglwfVnWk — Enzo Fittipaldi (@enzofitti) November 12, 2022