Fórmula 1: Negociação importante entre Red Bull e Honda no Japão | AutoSport

Ao que tudo indica esta será uma semana importante para a Red Bull. Além da apresentação dos resultados da FIA sobre o processo de verificação orçamental das equipas na quarta-feira, com a Red Bull alegadamente envolvida numa infração do regulamento, e a possível revalidação do título mundial de Max Verstappen no domingo, a semana no Japão começa com um encontro ao mais alto nível com a Honda, conforme avançado pela publicação The Race.

Em discussão pode estar a extensão da cooperação técnica entre ambas as partes para além de 2025. Apesar da Honda ter-se retirado da Fórmula 1 em 2021, continua a fornecer a tecnologia para as unidades motrizes da Red Bull e AlphaTauri e continuará a fazê-lo até 2025, segundo o recente acordo, mas podem os nipónicos continuar a parceria com Milton Keynes muito para além dessa época.

O regulamento sobre as unidades motrizes aprovado pela FIA e que foi pensado para a atrair novos interessados, na altura Audi e Porsche, pode estar no cerne da mudança de atitude da Honda. É possível que o fabricante japonês pretenda permanecer na Fórmula 1 à luz do novo regulamento.

Sem acordo com a Porsche, depois de um ‘namoro’ sério, a Red Bull voltou-se para a Honda, faltando saber até onde querem envolver-se os nipónicos no seu possível regresso à Fórmula 1. São questões que podem não ficar resolvidas ainda esta semana, mas as partes deverão, segundo a mesma fonte, já ter chegado a acordo em algumas matérias.