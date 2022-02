Fórmula 1: Emerson Fittipaldi aposta na Ferrari em 2022 | AutoSport

O bicampeão de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi acredita que a Ferrari pode ter vantagem sobre os adversários nas primeiras provas do calendário de 2022. O antigo piloto brasileiro considera que a equipa italiana pode surpreender depois de ter trabalhado arduamente no novo monolugar desenvolvido sob os parâmetros do novo regulamento técnico.

Podem ser mais rápidos no início da época”, disse Fittipaldi citado pelo Motorsport.com. “Uma equipa como a Ferrari, que tem estado a trabalhar na nova temporada há muito mais tempo, nunca se sabe, pode haver muitas surpresas”.

Ainda assim, Fittipaldi pensa que vá existir mais equilíbrio no pelotão em relação aos anos anteriores. “As equipas maiores têm sempre vantagem, mas outras equipas podem estar mais próximas este ano. Penso que será mais equilibrado. Em todo o caso, estou satisfeito com as novas regras. Espero, principalmente, que os carros possam perseguir mais facilmente. Espero que isso nos dê corridas mais divertidas para assistir”.