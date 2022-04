Fórmula 1: Emerson Fittipaldi acredita em pódio para a McLaren, enquanto Lando Norris refreia ânimos | AutoSport

Os dois pilotos da McLaren já subiram ao pódio no GP de Emilia Romagna, mas apenas Lando Norris o fez ao serviço da equipa de Woking (Daniel Ricciardo terminou no 3º lugar em 2020, ainda com as cores da Renault) em 2021.

Este ano a McLaren não começou nada bem a época e terminou em posições do fundo do pelotão na primeira corrida do ano, no Bahrein, mas tem vindo a melhorar e na Austrália ambos os pilotos terminaram em posições pontuáveis, no quinto e sexto posto.

O antigo piloto e campeão do mundo, Emerson Fittipaldi acredita que a McLaren dará um salto competitivo em Imola e aponta para o pódio.

“[Lando] Norris e Daniel Ricciardo vão estar novamente fortes [este fim de semana], sem dúvida. Têm potencial para estar no pódio em Imola”, disse Fittipaldi à publicação VegasInsider. “Estive com a McLaren em Jidá e Zak Brown confirmou que continuarão a melhorar em cada corrida. Nos próximos quatro a cinco grandes prémios a McLaren estará forte, mas deve ser mais forte em Imola”.

No entanto, o piloto da McLaren que terminou no terceiro lugar em Imola no ano passado, avisou que: “Não estamos prontos para lutar pelos pódios novamente, mas espero que possamos continuar a progredir e tirar o máximo proveito do fim de semana”. Lando Norris deixou claro na antevisão do GP de Emilia Romagna, que o MCL36 ainda não é forte o suficiente para lutar por pódio. “Na Austrália foi um fim de semana positivo para nós, mas sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer para chegar onde queremos”.

Um pódio da McLaren em Imola só deverá ser possível em circunstâncias excepcionais.