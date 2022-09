Fórmula 1 em Sepang só “daqui a dois ou três anos” | AutoSport

Os promotores locais do Grande Prémio da Malásia não estão a planear nenhum regresso a curto prazo da Fórmula 1 ao Circuito Internacional de Sepang. As autoridades malaias estão concentradas na recuperação económica na sequência da pandemia e por isso, não estão reunidas as condições para a realização de um GP naquele país neste momento.

A pista situada perto de Kuala Lumpur, recebeu por 18 anos consecutivos a Fórmula 1, desde 1999, com vitória de Eddie Irvine (Ferrari), até 2017 quando Max Verstappen venceu a segunda corrida da sua carreira.

Azhan Shafriman Hanif, diretor executivo do Circuito Internacional de Sepang, disse à AFP que considerariam acolher um Grande Prémio de Fórmula 1 em “dois a três anos” depois da situação económica estar estabilizada.

“Neste momento, a resposta é não, não por enquanto”, disse Shafriman à AFP. “Talvez daqui a mais dois ou três anos, quando a economia estiver estabilizada”. O responsável acrescentou ainda que têm de analisar vários fatores, como o “‘rebranding’, como é que monetizamos a plataforma. Precisamos discutir a transferência de tecnologia, desenvolvimento de talentos e sustentabilidade ambiental”.

Azhan Shariman Hanif salientou a necessidade do circuito ter “outro objetivo” que não apenas a Fórmula 1, dando como exemplo o traçado de Singapura. “Se a Fórmula 1 voltasse à Malásia, teria de ser articulada com outros eventos, e não apenas com a corrida. Deve haver um outro propósito pelo qual estamos a realizar a Fórmula 1”, concluiu o responsável.