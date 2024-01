Fórmula 1 em Madrid apresentada 3ª feira | AutoSport

A cidade de Madrid pode estar perto de anunciar a realização de uma corrida de F1. Há já algum tempo que se fala dos planos para levar a F1 para a capital espanhola, com a criação de uma pista à volta do recinto do Ifema, Feira de Madrid, onde até recentemente esteve a exposição da F1.

Segundo a Europa Press, Isabel Diaz Ayuso, presidente da comunidade de Madrid, e o presidente da câmara, José Luis Martinez-Almeida, estão prontos para fazer um anúncio oficial: “Penso que não há nenhuma administração ou país que possa rejeitar um projeto deste tipo”, afirmou Isabel Diaz Ayuso à imprensa local.

No seu discurso de Ano Novo, Ayuso acrescentou que no dia 23 de janeiro será feito um grande anúncio.

O presidente da câmara, José Luis Martinez-Almeida, afina pelo mesmo diapasão: “Tenho um espaço reservado na agenda do dia 23 para notícias muito boas para Madrid relacionadas com o desporto”.

Acredita-se que o contrato inicial do GP de Madrid terá uma duração de dez anos e poderá vir a substituir o atual Grande Prémio de Espanha, que se realiza em Barcelona.