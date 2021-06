Fórmula 1 em Londres? “estou interessado” diz o Presidente da Câmara | AutoSport

A Fórmula 1 está interessada numa corrida citadina em Londres e aparentemente o Presidente da Câmara admite estar interessado em receber a Fórmula 1 na ‘sua’ capital. Recentemente, de acordo com uma reportagem, publicada no jornal Evening Standard, o Presidente Sadiq Khan admite que: “estamos a falar com a Fórmula 1 e eles estão realmente recetivos. A realidade é que o Campeão do Mundo em título é um piloto britânico, Lewis Hamilton é um crédito para a nossa nação e desporto, e seria ótimo ter um Grande Prémio na capital, ter Silverstone e Londres no calendário.

Penso que o próximo ano seria demasiado cedo, mas fiquei realmente impressionado com os responsáveis da Fórmula 1, e estou interessado em trazer a competição o mais depressa possível para Londres”, acrescentou Khan.