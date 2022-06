Fórmula 1 em conversações com África do Sul | AutoSport

O CEO da Fórmula 1 Stefano Domenicali terá viajado diretamente do Azerbaijão para a África do Sul, onde se realizarão algumas reuniões sobre a possibilidade – cada vez maior – em acrescentar o Circuito Kyalami ao calendário da disciplina de 2023, segundo o que tem sido avançado por várias publicações durante esta manhã.

Não se espera que se alcance já hoje um acordo e as negociações poderão ainda demorar algumas semanas, mas o plano inicial seria incluir a África do Sul no calendário com 24 corridas no próximo ano.

O Circuito de Kyalami deverá receber a Fórmula 1 num futuro próximo, mas ainda não possui o certificado de grau um da FIA, necessário para receber um Grande Prémio. No entanto, a pista deverá necessitar poucas alterações para estar de acordo com os padrões da Federação.

Em relação ao calendário do próximo ano, existem algumas preocupações ainda com a situação pandémica na China, podendo ainda estar em risco o regresso da competição ao país no próximo ano.