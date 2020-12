Fórmula 1 em conversações com a Amazon

A Fórmula 1 está em conversações com a Amazon relativamente à possibilidade de transmitir os Grandes Prémios, através da sua plataforma, revelou hoje o Financial Times: “Eles são um potencial parceiro incrivelmente importante e uma oportunidade para expandirmos e fazer crescer o nosso negócio”, disse ao Financial Times, Chase Carey, chefe executivo da F1. A Amazon não reagiu ao noticiado.

Este seria um passo muito importante para a Fórmula 1, já que há muitos adeptos que optam por não subscrever os canais que detêm os direitos, devido a terem preços que ficam acima das disponibilidades das pessoas, mas poder ver os Grandes Prémios por um valor mensal que se dilui num enorme catálogo de filmes e séries, em streaming, poderá tornar mais barato ver F1 pela TV, mas por outro lado fazê-la chegar a muito mais gente.

Recorde-se que a F1 vai ter este ano muitos milhões de prejuízo, e um acordo com a Amazon, garantiria certamente valores muito consideráveis, e talvez mais importante, faria chegar a F1 a muito mais gente. A fim ao cabo, vale mais cobrar 10 a 10.000 ou 3 a 100.000. Não são contas muito difíceis de fazer. Mesmo que os custos de fornecer sinal a 100.000 sejam maiores…