Fórmula 1 em análise no AutoSport

Jorge Girão e José Luís Abreu, jornalistas do AutoSport discutem os principais temas da semana na Fórmula 1. Falou-se da estratégia da Red Bull: Será que Max Verstappen devia ter parado no GP da Grã-Bretanha de F1? Os pneus Pirelli não resistiram em Silverstone, o que vai agora fazer a Pirelli no GP do 70° Aniversário da F1? Por fim, dissecamos a performance de Sebastian Vettel em Silverstone.